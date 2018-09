Parlamento Europeu vota a favor de inédito processo disciplinar à Hungria

Esta é a primeira vez na história do projecto europeu que o Parlamento elabora e aprova um relatório sobre a activação do artigo 7.º do Tratado da União Europeia, que prevê, como sanção máxima, a suspensão dos direitos de voto do Estado-membro em causa no Conselho.