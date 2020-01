Parlamento iraquiano aprova expulsão das tropas norte-americanas do país

O parlamento iraquiano aprovou este domingo, 5 de janeiro, uma resolução que apela ao governo para que expulse do país as forças militares estrangeiras, depois do ataque norte-americano, na sexta-feira, que resultou na morte do general iraniano Qassem Soleimani.

A resolução aprovada pela maioria dos 180 deputados presentes no parlamento pede ao governo do Iraque que cancele o pedido de assistência à coligação liderada pelos EUA que opera no país em luta contra o Estado Islâmico.





"O governo compromete-se a revogar o seu pedido de assistência à coligação internacional que luta contra o Estado Islâmico devido ao fim das operações militares no Iraque e à conquista da vitória", lê-se na resolução, que acrescenta que o governo iraquiano "deve trabalhar para acabar com a presença de tropas estrangeiras em solo iraquiano e proibi-las de usar as suas terras, águas ou espaço aéreo por qualquer motivo".