O Governo queria aumentar as taxas de tributação autónoma que as empresas suportam com a compra de carros, mas PSD, PCP, CDS e Bloco juntaram-se e fizeram com que a medida ficasse pelo caminho. Com a subida destas taxas, o executivo contava arrecadar 40 milhões de euros em 2019.Na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2019 estava previsto o aumento da taxa de 10% para 15% para viaturas com custo de aquisição até 25 mil euros e a subida da taxa de 35% para 37,5% para viaturas com um custo de compra igual ou superior a 35 mil euros.No entanto, o PCP e o CDS apresentaram propostas de alteração ao OE para eliminar estes aumentos. No caso do aumento em IRC, as duas propostas foram votadas em conjunto e foram aprovadas com os votos a favor do PSD, CDS, PCP e Bloco de Esquerda. O PS ficou isolado.