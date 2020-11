Participação de rendas para reduzir IMI adiada para janeiro

O prazo de entrega da participação de rendas para efeitos de IMI do imposto referente a 2020, que deveria ocorrer entre 1 de novembro e 15 de dezembro, foi adiado para o período entre 1 de janeiro e 15 de fevereiro do próximo ano. A decisão, é do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, num despacho do passado dia 30.





Esta participação de rendas permite aos senhorios com contratos de arrendamento anteriores a 1990 - ou a 1995, se forem contratos comerciais - ter acesso a uma redução de IMI caso as rendas que recebam sejam muito baixas. Basicamente, o que se pretende é impedir que o valor do IMI a suportar pelo imóvel possa ser superior ao que o inquilino paga anualmente para ali residir.

Este regime foi criado em 2012, com a avaliação geral de imóveis então levada a cabo e com a qual foi atualizado o valor patrimonial tributário (VPT) de mais de quatro milhões de casas. Nessa altura, cerca de 10 mil proprietários apresentaram a dita participação de rendas, para beneficiarem da redução de imposto. Não há dados atualizados sobre quantos proprietários estarão hoje em dia na situação de serem abrangidos, sendo certo que, não entregando a declaração, não haverá lugar a aplicação da redução.

A regra determina que, no caso dos imóveis abrangidos por esta reavaliação que se encontrem arrendados, "o VPT dos prédios com rendas antigas, para efeitos exclusivamente de IMI, não pode exceder o valor que resultar da capitalização da renda anual pela aplicação do fator 15". Ou seja, em vez de o IMI ser calculado com base no VPT real do imóvel, é calculado com base numa espécie de VPT "virtual" cujo valor é apurado multiplicando por 15 o valor anual das rendas.





A AT considerou que quem num ano tivesse deixado de entregar a participação de rendas deixaria de o poder fazer, perdendo o direito a beneficiar da redução de IMI, mas uma alteração à lei, em 2019, veio permitir aos proprietários voltarem a poder apresentar a declaração anual e, sendo o caso, ter direito a não pagar o imposto por inteiro quando ainda têm rendas muito baixas nos seus imóveis.