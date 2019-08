Partido Trabalhista admite novo referendo à independência da Escócia

O Partido Trabalhista está aberto a apoiar a realização de um novo referendo à independência da Escócia face ao Reino Unido. John McDonnell, número dois dos trabalhistas, afirmou na noite desta terça-feira, durante um festival em Edimburgo, que o maior partido da oposição no Reino Unido não irá tentar bloquear uma nova consulta popular.





Uma sondagem conhecida na passada segunda-feira indicava que a maioria dos escoceses são favoráveis a um novo referendo, devendo o mesmo ter lugar nos próximos dois anos.





Recorde-se que a Escócia levou a cabo um referendo em setembro de 2014, iniciativa que havia sido aprovada no parlamento local um ano antes. Nessa altura, o "Não" à independência venceu com 55% dos votos.





Logo depois de Boris Johnson chegar à liderança do Partido Conservador e assumir a liderança do governo britânico, Nicola Sturgeon, primeira-ministra escocesa, no primeiro encontro entre os dois comunicou-lhe a intenção de avançar com os preparativos necessários para que uma nova consulta popular aconteça já em 2020 ou em 2021.





Sturgeon é favorável à permanência do país na União Europeia e rejeita a via aparentemente preferencial de Boris Johnson relativa a um Brexit sem acordo.