O património do PSD vale quatro vezes mais após ter sido reavaliado, passando de 5,9 milhões para 26,3 milhões de euros. O valor representa mais de metade do valor patrimonial declarado por todos os partidos com assento parlamentar.

Se ao PSD cabem 26,3 milhões, para o PCP o valor é de 14,7 milhões de euros, com os sociais-democratas a ultrapassarem os comunistas que, historicamente, são os que detêm mais património imobiliário. Já o PS tem 6,7 milhões em imóveis e o Bloco de Esquerda tem 1,5 milhões de euros. Por último, o CDS é dono de 425 mil euros em bens declarados.



Este aumento do valor do património do PSD acontece depois de o partido liderado por Rui Rio ter pedido a reavaliação dos bens. "Mal chegámos resolvemos fazer este trabalho devido à situação financeira do partido e tendo em conta que a avaliação patrimonial estava muito baixa", afirmou ao Público o secretário-geral do PSD, José Silvano.



Já de acordo com o relatório de gestão e contas relativo a 2018, apresentado no conselho nacional do partido, pode ler-se que o "PSD desenvolveu, nos últimos meses de 2018, um trabalho de reavaliação do seu património imobiliário com o apoio de uma empresa especializada, tendo o seu resultado tido reflexo nas demonstrações financeiras de 2018. Em causa esteve a reavaliação de 90 imóveis".

O PSD é o partido mais rico em imóveis. No ano passado, declarou a existência de 26,3 milhões de euros em ativos fixos tangíveis (sobretudo imóveis, mas também automóveis e outros bens), um valor quatro vezes acima daquele que foi declarado em 2017, de 5,9 milhões de euros.De acordo com o jornal Público , com esta reavaliação do património, o PSD tornou-se proprietário de mais de metade do total dos imóveis declarados pelos partidos com assento parlamentar à Entidade das Contas e Financiamentos dos Partidos. No total, foram declarados 50 milhões de euros em imóveis.