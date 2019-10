Páscoa põe os "ovos todos" em abril e viagens disparam quase 20% no trimestre

Os portugueses viajaram mais no segundo trimestre deste ano do que no ano anterior. A maioria afirma ter-se deslocado por motivos de lazer.

Os portugueses realizaram 5,6 milhões de viagens turísticas no segundo trimestre, um aumento de 18% em relação aos mesmos meses do ano passado e uma taxa muito superior à verificada nos dois trimestres anteriores. O aumento pode ter sido influenciado pelo calendário da Páscoa, que este ano se concentrou em abril.





O segundo trimestre de 2019 viu um crescimento de 18% que compara com os 4,4% do primeiro trimestre e os 6,3% dos últimos três meses de 2018. "Este resultado poderá estar influenciado pelo desfasamento do calendário do período da Páscoa, que este ano ocorreu em meados de abril, enquanto no ano anterior teve influência repartida entre março e abril", explica o Instituto Nacional de Estatística, no destaque publicado esta sexta-feira, 25 de outubro.