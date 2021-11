Patrões admitem regresso à concertação social após reunião com Costa

Eduardo Oliveira e Sousa

Eduardo Oliveira e Sousa garantiu que os patrões e o Governo nunca estiveram "de costas voltadas", e defendeu que é "provável", "desejável" e até "possível" que as quatro confederações patronais (CAP, CIP, CCP e CTP) regressem à sede de concertação social (onde estão representados o Governo, patrões e sindicatos).A saída deveu-se à "surpresa" com que viram aprovadas, no Conselho de Ministros , alterações à lei laboral, nomeadamente a inclusão de medidas como o aumento das compensações por cessação dos contratos a termo e o aumento do valor a pagar pelas horas extraordinárias, que os patrões dizem não ter sido discutidas com os parceiros sociais.Na reunião com o primeiro-ministro esteve também presente a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. À saída, os patrões sublinharam que a reunião foi "bastante esclarecedora no sentido da dignificação da própria concertação social" e que transmitirão a sua decisão quanto a um eventual regresso "em breve".