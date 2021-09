Patrões avisam que a prioridade não pode ser baixar o défice

Os patrões argumentam que há condições para fazer uma política pró-cíclica, que impulsione o crescimento da atividade económica, já que “não são expectáveis” choques adversos no próximo ano e que a política do Banco Central Europeu (BCE) permite que o país beneficie de taxas de juro “em baixa” no seu financiamento.

Patrões avisam que a prioridade não pode ser baixar o défice









