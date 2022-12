Paula Franco: “O novo SEAF conhece bem a máquina. Isso pode ser bom e pode ser mau”

O novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF), Nuno Félix, que tomou posse no início do mês, era subdiretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para a área das relações com os contribuintes. Se por um lado é bom, por outro, quem “ vem da máquina acaba por estar mais parametrizado para aquilo que são as opções da AT .

