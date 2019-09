Cabeça de lista do PS abriu caminho para uma coligação negativa, a acontecer com o CDS, CDU ou JPP.

"Por isso afirmo uma declaração: o PS está disponível para liderar uma base de entendimento com os partidos da oposição para formar governo na Madeira", indicou.



O PSD venceu hoje as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42% dos votos, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais.



De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PS obteve 35,76% e elegeu 19 deputados.



O CDS-PP, com 5,76% dos votos e três deputados, foi a terceira força política mais votada, seguido pelo Juntos Pelo Povo (JPP), com 5,47% e também três parlamentares.

O PS conseguiu acabar com a maioria absoluta da Madeira que durava há 43 anos, conseguindo "o melhor resultado da história" do partido na ilha, salientou o cabeça de lista Paulo Cafôfo. "Mas o PS não foi o partido mais votado", prosseguiu.Cafôfo felicitou Miguel Albuquerque pela vitória, frisando que "a esmagadora maioria da população não votou no PSD". "Ficou bem expressa a vontade de mudança da população ao não dar maioria absoluta ao PSD", afirmou.