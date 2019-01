Já no que toca ao setor privado, destaca a paz social e não antecipa que o movimento de contestação do sector público se contagie ao privado. Sublinha que a decisão de subir o salário mínimo para 600 euros foi correta e garante que este valor, tendo em conta as perspetivas das empresas para 2019 é "perfeitamente comportável".

Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal, diz que os problemas que há nos serviços públicos não se resolvem "com um conjunto de greves, muitas vezes desordenadas, e com um cariz político forte". Frisa que os motivos da contestação social são "pouco entendíveis" pelos portugueses e sublinha que já estão a prejudicar a atividade das empresas."Muita da reivindicação é muitas vezes desordenada, muito pouco explícita em relação aos objetivos e portanto muitas vezes é pouco entendível pelos portugueses", sublinha o empresário em entrevista ao Negócios e Antena1.Ainda assim, no que toca às carreiras profissionais, Paulo Nunes de Almeida reconhece que este é um problema "urgente" e diz que dar motivação aos funcionários públicos é fundamental para melhorar a qualidade dos serviços. Nesse sentido, ter reduzido o horário de trabalho da função pública para as 35 horas "não foi correta" e argumenta que os custos da medida deveriam ter sido canalizados para "mobilizar os funcionários" com "novas perspetivas de carreira" e "uma formação profissional ao longo da vida".