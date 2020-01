"Saí do PS há meses, antes das eleições, mas pelos vistos só hoje deram por isso numa leitura mais atenta a um comentário meu sobre sindicalismo", disse o ministro do Trabalho e da Solidariedade do governo de António Guterres.



Questionado sobre as razões que o levaram a desfiliar-se do PS, Paulo Pedroso foi lacónico, respondendo: "Aconteceu, não tem nenhuma leitura. Um dia falaremos sobre isso".

Paulo Pedroso abandona o PS, partido que representou enquanto secretário de Estado e ministro, avançou o Expresso, adiantando que o ex-ministro socialista vai ainda deixar de ser administrador no Banco Mundial.À Lusa, o antigo porta-voz do PS explicou que deixou de ser militante do Partido Socialista antes das eleições legislativas de outubro, sem querer avançar as razões da saída.