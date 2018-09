Sérgio Lemos

Tal como noticiou o Negócios, a Autoridade Tributária vai avançar com cobranças de dívidas de quotas em atraso a todas as ordens profissionais. No caso dos Advogados são sete milhões que seguem para execução. Se as dívidas não forem pagas, os casos seguem para penhora.

Paulo Ralha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, criticou esta segunda-feira, 10 de Setembro, a decisão de o Fisco passar a cobrar quotas em atraso das ordens profissionais, uma medida que já está no terreno no caso da Ordem dos Advogados, tal como avançou o Negócios "Por princípio, isto desvirtua a finalidade para a qual existe o fisco. As máquinas fiscais existem para cobrar impostos em prol dos cidadãos, não existem para fazer de cobrador do fraque de quem quer que seja," disse Paulo Ralha, em declarações à TSF "Já somos os cobradores de fraque das entidades que têm a gestão das PPP, por exemplo, na área rodoviária. E agora começamos a ser o cobrador de fraque destas ordens profissionais", lamentou o responsável.Além disso, Paulo Ralha argumentou que atribuir estas tarefas ao Fisco pode ter consequências negativas para aquele que é o seu trabalho central: "Quantos mais recursos se desviarem do combate à fraude e evasão fiscal, maior a propensão para existir fraude e evasão fiscal e para todas as tarefas inerentes a esse combate serem secundadas, para eventualmente cobrarmos quotas que não foram pagas por um advogado um engenheiro ou quem quer que seja."