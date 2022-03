Paulo Rangel diz que “não é candidato” à liderança do PSD e faz elogios a Santos Silva

O eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, que desafiou Rui Rio na liderança do partido, em novembro do ano passado, não vai apresentar uma nova candidatura.



"Não é questão de não haver condições, é a questão de achar que não sou a pessoa indicada neste momento", disse em entrevista ao Público e à Renascença, acrescentando que quer "dar espaço a outros neste momento", após ter perdido as diretas contra Rio.



No entanto, o social democrata diz que está "disponível para colaborar, como sempre", com o partido. "Isto não é, de maneira nenhuma, uma retirada do partido e das responsabilidades que tenho como militante e com esse historial", assinala, assumindo que o partido está numa posição "difícil" com a maioria absoluta do PS.



Para Rangel "o líder que for eleito, qualquer que ele seja, vai ter uma tarefa muito difícil e merece apoio muito próximo e leal".



O eurodeputado aproveitou ainda para tecer elogios ao ministro dos Negócios Estrangeiros, considerando que Augusto Santos Silva "tem estado muito bem" no ponto de vista "da assunção das nossas responsabilidades perante a União Europeia e a NATO".



Ao nível interno, Paulo Rangel acusa o Executivo de falhar na gestão da crise frisando que "o Governo tem fugido a dar explicações, tudo é muito atabalhoado."



O eurodeputado diz, por exemplo, que "em vários países, o preço dos combustíveis foi congelado" considerando que o aumento no valor dos combustíveis "podia ser muito mais mitigado".



Mas além da crise energética, Paulo Rangel considera que "também temos de dar à crise agro-alimentar, que em Portugal está a ser um pouco disfarçada e que vai ser uma crise séria. Em termos de escassez não sei, mas vai haver escassez no mundo".