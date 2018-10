PCP anuncia alívio de cortes para pensionistas com 63 anos

O Governo vai aliviar os cortes nas pensões antecipadas, eliminando a partir de Janeiro o factor de sustentabilidade para se reforme aos 63 anos, de acordo com o PCP.

Em causa está a eliminação de um corte que tira este ano 14,5% às novas pensões antecipadas, e que no próximo ano deverá voltar a aumentar. Em Agosto, o Governo admitia que a medida estava a ser negociada.



"Está fechado", afirmou ao Negócios João Oliveira, do PCP. "Quem tem mais de 63 anos deixa de ter a penalização" do factor de sustentabilidade em Janeiro.



De acordo com o líder parlamentar do PCP, esta possibilidade estará acessível a quem cumpra os critérios de acesso às pensões antecipadas, ou seja, "ter 40 anos de contribuições e 60 anos de idade".

A terceira fase do alívio dos cortes, destinada a eliminar a penalização do factor de sustentabilidade para quem tem mais de 60 anos, entrará em vigor em 2020.



O objectivo é eliminar a chamada "dupla penalização", já que além de serem sujeitos ao corte do factor de sustentabilidade, que desaparecerá, os pensionistas que se reformam antecipadamente ainda vêem a pensão reduzida em 0,5% por cada mês que falta para a idade da reforma. Esta penalização manter-se-á.

Contudo, ao mesmo tempo, segundo João Oliveira, o Governo vai avançar com a chamada idade pessoal de reforma, que no fundo vai permitir baixar a idade legal – actualmente nos 66 anos e 4 meses – para quem tenha mais de 40 anos de carreira contributiva. Mas a forma como o fará ainda não estará fechadas.

José Soeiro, do Bloco de Esquerda refere que as negociações sobre o alívio dos cortes das pensões antecipadas ainda estão em curso. "Estamos a trabalhar para ter os melhores resultados. As duas fases que faltam devem entrar em vigor em 2019".

Aumentos extraordinários chegam em Janeiro

O PCP também anunciou que o aumento extraordinário de pensões – que nos últimos dois anos tem sido aplicado em Agosto – vai chegar, desta vez, logo em Janeiro.

Em causa está um aumento extra que se aplicará além da actualização automática de pensões, complementando-a.

Nos termos da legislação em vigor, caso a inflação se situe em 1,3% no final do ano, as pensões até aos 858 euros terão um aumento automático de 1,8%.

A ideia é garantir um aumento extra que faça com os pensionistas que recebam os valores mais mais baixos tenham uma subida complementar que na prática garanta que o aumento chega aos 10 euros (caso não tenham tido actualizações entre 2011 e 2015) ou aos 6 euros (caso as suas pensões tenham sido actualizadas entre 2011 e 2015, o que inclui as mais baixas de todas: a pensão social, a pensão rural e o primeiro escalão das pensões mínimas).

"É a reprodução do aumento extra dos últimos anos mas pago em Janeiro", resumiu o líder parlamentar do PCP. Na prática, caso a inflação ronde os 1,3% este aumento extra deverá ter efeitos para quem recebe um conjunto de pensõe de valor inferior a 555 euros, porque a partir desse patamar os dez euros estão assegurados pela actualização automática.

As pensões entre os 858 euros e os 2.573 euros deverão ter um aumento igual á inflação (que poderá rondar os 1,3 euros) enquanto o escalão seguinte, que vai até pouco mais do que cinco mil euros, terá actualizações mas com perda de poder de compra.

O PCP negociou ainda o aumento dos valores do abono de família para crianças de entre os 3 e os 6 anos, o fim do pagamento especial por conta, que deverá ser substituído ao longo do ano por um mecanismo adequado aos lucros efectivos e a gratuitidade dos manuais escolares da escolaridade obrigatória.



(notícia em actualização)