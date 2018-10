PCP anuncia aumento de 10 euros a pensionistas em Janeiro

O PCP confirmou esta quinta-feira um acordo com o Governo para novo aumento extraordinário dos pensionistas, num mínimo de 10 euros, já em Janeiro de 2019, no âmbito das negociações para o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

