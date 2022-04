PCP contra o que diz ser a hostilização de opiniões divergentes e tentativas de censura

Partilhar artigo



O PCP insurgiu-se hoje contra a "imposição do pensamento único" e a "hostilização de quem livremente emite uma opinião divergente", rejeitando o que considera serem "tentativas de intimidação" do partido com a finalidade de silenciar a sua intervenção.



"A tentativa de imposição do pensamento único, o levantamento de novas censuras, a hostilização de quem livremente emite uma opinião divergente daquela que é ditada pela ideologia dominante são perigosos elementos de ataque ao regime democrático e, por isso, têm como alvo os seus mais firmes defensores, os comunistas e outros democratas, visando silenciar a sua intervenção", disse a líder parlamentar comunista, Paula Santos, durante a sessão solene comemorativa do 48.º aniversário do 25 de Abril.