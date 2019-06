PCP é o partido mais rico, PS e CDS em falência técnica

Comunistas têm mais de três milhões de euros no banco, valor superior às poupanças detidas por PS, PSD, CDS, Verdes e PAN, enquanto o PS tem uma dívida de 20,5 milhões de euros, que é muito superior à dívida do PSD, BE, PCP, CDS, Verdes e PAN em conjunto.