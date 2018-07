PCP: Prioridade é evitar empobrecimento e não acordo com o PS

O líder do PCP criticou a revisão em curso da actual legislação laboral, opondo-se ao aumento do período experimental de 90 para 180 dias.

O secretário-geral do PCP avisou este sábado que, na discussão do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), a prioridade do partido será evitar o empobrecimento do povo português e não o compromisso de governação estabelecido com o PS, avança a Lusa.



Num comício em Oliveira de Azeméis, onde criticou a gestão socialista pela sua crescente aproximação à direita, Jerónimo de Sousa realçou: "O nosso primeiro e principal compromisso é para com os trabalhadores e o povo português, e não para com o governo do PS. Onde há compromissos, assumi-lo-emos, mas só para continuar a andar para a frente, não para parar ou retroceder".



O líder dos comunistas disse que, se o objectivo da proposta sujeita à apreciação do PCP for "levantar dificuldades ao povo", esse "não é o caminho" e rejeitou que o partido "feche os olhos e assine qualquer coisa".