PCP quer reduzir portagens para motociclos

O PCP quer que os motociclos motas paguem menos nas portagens, através da criação de uma nova classe de veículos, segundo uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 entregue ao parlamento.



A classe 5, que o PCP quer que seja criada em 2019, tem um valor "não superior a 66%" do valor da classe 1 onde se inserem, actualmente, estes veículos. Isto significa que os motociclos passariam a pagar teriam um desconto mínimo de um terço relativamente ao que pagam agora.





Em Janeiro, o parlamento aprovou um projecto de resolução que recomendava ao Governo a criação de uma nova classe de veículos para aplicar o mesmo preço de portagem aos motociclos.



A proposta partiu do Bloco de Esquerda, que queria que a tarifa de portagens para os motociclos fosse equivalente a 50% do valor correspondente à classe 1, ou seja, metade do que paga um automóvel ligeiro.