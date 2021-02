PCP quer regular trabalho subordinado na advocacia

Os comunistas avançaram com uma proposta no Parlamento com regras para os advogados que trabalham por conta de outrem, mas que continuam a ser tratados, para efeitos de direito laboral, como se fossem independentes.

PCP quer regular trabalho subordinado na advocacia









