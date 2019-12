Perante os jornalistas, Jorge Pires fez questão de referir que "não há qualquer negociação" do Orçamento do Estado para 2020 e que o PCP não está amarrado a qualquer compromisso com o Governo ou com qualquer outro partido.



"O que é natural para o PCP é aprovar-se um Orçamento que corresponda àquilo que são as necessidades do país e dos portugueses, porque o nosso compromisso é com o povo e com o país. O problema é que aquilo que está considerado hoje no Orçamento do Estado ainda está aquém das necessidades do país e dos trabalhadores", advertiu o dirigente comunista.



Jorge Pires apontou depois que ainda se está numa primeira avaliação da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020.



"Vamos ver e, portanto, todas as possibilidades estão em aberto. Na altura própria, mediante as propostas concretas que em definitivo vierem a ser consagradas no Orçamento do Estado para 2020, o PCP definirá a sua opção de voto. Tal como já foi dito pelo secretário-geral do PCP [Jerónimo de Sousa], as três opções [a favor, abstenção ou contra] estão em aberto", acrescentou.

