Pedidos de subsídio de desemprego baixam ligeiramente nos EUA

Os pedidos de subsídio de desemprego desceram ligeiramente nos Estados Unidos para 217.000 na semana passada, em comparação com os 218.00 da semana anterior, indicou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho.A média de pedidos em quatro semanas, um indicador considerado mais fiável, recuou para 218.750, menos 500 do que no período precedente.Estes dados indicam que o mercado laboral permanece resiliente, apesar da inflação persistente e da subida das taxas de juro.Na sexta-feira, será divulgado o relatório mensal sobre o mercado laboral em outubro.Em setembro, a taxa de desemprego nos Estados Unidos baixou para 3,5%, o nível que tinha antes da pandemia de covid-19, mas a criação de emprego abrandou.A economia norte-americana criou 263.000 empregos nesse mês, um abrandamento em relação aos 315.000 de agosto, numa altura em que estão a ser adotadas medidas de combate à inflação que implicam uma desaceleração do mercado laboral.Segundo elementos da Reserva Federal (Fed, banco central), a taxa de desemprego precisa de ser de pelo menos 4% para desacelerar a inflação.Na quarta-feira, a Fed voltou a subir as taxas de juro em 75 pontos base, situando a taxa dos fundos federais no intervalo entre 3,75% e 4%, o nível mais alto em 15 anos.