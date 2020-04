Após ter registado um recorde absoluto na semana passada, com quase 3,3 milhões, o número de novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA duplicou esta semana para 6,6 milhões.

Atualmente, 36 dos 50 estados ordenaram o confinamento da população e o encerramento de todas as lojas e serviços não essenciais, num esforço para conter a propagação do novo coronavírus.



Gregory Daco, economista-chefe da Oxford Economics, estima um total de 22 milhões de empregos perdidos até maio, antes do surto começar a aliviar. Já a Reserva Federal de Saint Louis prevê que o número de trabalhadores afetados por lay-offs possa ascender a 47 milhões e antevê uma taxa de desemprego de 32%, acima dos 25% registados durante a Grande Depressão em 1929.

O número de novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA ascendeu a 6,65 milhões na semana terminada a 28 de março, um recorde histórico e que mais do que duplica o máximo de 3,28 milhões registado na semana anterior. Esse máximo, por sua vez, era mais de cinco vezes superior ao anterior recorde, registado em 1982, revelam os dados divulgados esta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho norte-americano.Os números das duas últimas semanas refletem o impacto da pandemia da covid-19, com muitos estabelecimentos comerciais, fábricas e serviços a fecharem portas temporariamente.