Pedro Dominguinhos admite que a inflação traz "riscos" à execução do PRR

O recém-nomeado presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Pedro Dominguinhos, reconheceu, no programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público , que a inflação traz "riscos" à execução dos fundos europeus.

A questão da inflação, a questão do preço dos combustíveis, como é óbvio, levanta riscos de execução. Há vários concursos, que já foram lançados, que tiveram que ser republicados. As entidades beneficiárias lançaram concursos, as instituições de ensino superior, as IPSS, as empresas, e que nalguns casos ficaram desertos", afirmou.

Na entrevista, o substituto do agora ministro António Costa Silva argumentou ainda que os alertas por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, têm que ver sobretudo com a necessidade de haver celeridade na execução das verbas do PRR e não com riscos de corrupção, com os dados dos programas anteriores a demonstrarem que o "nível é relativamente reduzido".