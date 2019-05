Pedro Marques: "Esta é também uma enorme vitória da governação destes últimos três anos e meio"

"Foi uma honra liderar uma equipa tão coesa (…) na luta mais importante das últimas décadas pelo projeto europeu", declarou Pedro Marques esta noite, em reação à vitória do Partido Socialista nas eleições europeias.

O cabeça de lista do PS teve uma palavra a dizer sobre a elevada abstenção, considerando que "as pessoas ainda não compreendem plenamente a importância do Parlamento Europeu para as suas vidas".

"Os europeus exigem-nos o melhor presente e muito mais futuro. Os europeus querem sentir que a espécie humana e a natureza não estão em perigo. (…) Os europeus progressistas querem uma Europa solidária", salientou.

Nas palavras de Pedro Marques, "a vitória do PS nestas eleições é um verdadeiro farol de esperança".

"Ficámos a mais de 10 pontos percentuais do nosso principal adversário", acrescentou, referindo-se ao PSD. "E isto ganha particular significado porque estamos a governar aqui no nosso país. Esta governação é hoje uma referência para muita da Europa", afirmou, sublinhando que "esta é também uma enorme vitória da governação destes últimos três anos e meio".

"Governar para as pessoas é possível, foi mesmo possível construir uma alternativa de política e deixar a extrema-direita em Portugal onde a queremos: à menor expressão possível", disse.

"A Europa tem de voltar a ser menos burocracia e mais ação. Vamos começar hoje, aqui, a mudar a Europa", rematou o cabeça de lista.