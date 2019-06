Pedro Nuno Santos reúne-se esta sexta-feira com administradores da TAP

O ministro das infraestruturas, Pedro Nuno Santos, vai reunir-se esta sexta-feira com os representantes do Estado na administração da TAP, liderados por Miguel Frasquilho, soube o Negócios.

Este encontro surge na sequência da reunião do conselho de administração da TAP realizada hoje para debater a questão dos prémios seletivos atribuídos a 180 trabalhadores no valor de 1,17 milhões de euros.

Nessa reunião não foi obtido um consenso entre os administradores do Estado e os privados, pelo que o encontro desta sexta-feira servirá para os representantes do Estado acertarem uma posição final com Pedro Nuno Santos.

Refira-se que o ministro das infraestruturas, em comunicado divulgado esta quinta-feira, já tinha classificado como uma "quebra de confiança" o facto de a comissão executiva da TAP ter decidido distribuir os prémios sem consultar o conselho de administração da empresa.





Pedro Nuno Santos revelou que os representantes do Estado na administração da empresa foram surpreendidos com esta decisão. Só tendo tomado conhecimento da mesma "já consumada com o processamento dos salários referentes ao mês de maio, pelos órgãos de comunicação social". Daí que exista, segundo o Ministério das Infraestruturas, uma "quebra de confiança" na relação do Estado com a atual comissão executiva.