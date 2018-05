Pedro Nuno Santos também é Centeno? "Sou do Partido Socialista"

Está tudo dito, nunito. Ser do tal partido, hoje, pode ser uma chave que abre muitas portas, mas não é motivo de orgulho para qualquer pessoa que se respeite.

Errado, Marimbas tremedeiro de pernas

Há 1 hora

És do partido tachista, trabalhas para ti mesmo, Portugal que se lixe (com F)...

Socialista é a tua camuflagem, nada mais do que isso....

Simplesmente um esquerdalho mascarado de socialista ...