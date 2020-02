Pelo menos 26 mortos e 57 feridos em tiroteio no nordeste da Tailândia

Dos 57 feridos, 25 já terão tido alta, segundo as autoridades tailandesas. Primeiro-ministro tailândês diz que o motivo do atacante era pessoal e relacionado com um conflito devido à "venda de uma casa".

Pelo menos 26 pessoas morreram e 57 ficaram feridas no tiroteio perpetrado por um soldado no nordeste da Tailândia, anunciou hoje o primeiro-ministro tailandês. Prayut Chan-O-Cha afirmou tratar-se de um tiroteio "sem precedentes" no país. "Não há precedentes na Tailândia e quero que esta isto nunca mais aconteça", declarou, em conferência de imprensa, num hospital de Nakhon Ratchasima, para onde foram levadas as vítimas do ataque.





Dos 57 feridos, 25 já tiveram alta, indicou.