Segundo a polícia do condado de Anne Arundel, citada pela Fox News, "pelo menos cinco pessoas" morreram.

De acordo com um repórter da cadeia de televisão CBS, funcionários do jornal terão publicado mensagens na rede social Twitter pedindo ajuda. Uma testemunha garante ainda que o atirador disparou através de uma porta de vidro.



O Capital Gazette é uma publicação do grupo Landmark Media Entreprises, que detém também o Baltimore Sun, um dos maiores jornais dos Estados Unidos.

Um tiroteio na redação do jornal Capital Gazette em Annapolis, no Estado norte-americano de Maryland, matou esta quinta-feira pelo menos cinco pessoas, refere o Correio da Manhã Mais de 20 pessoas ficaram feridas durante o tiroteio, tendo uma forte presença policial acorrido de imediato para a zona da redação do jornal.