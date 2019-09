Penalista que defendeu o Benfica está de saída da PLMJ

O penalista João Medeiros, que em conjunto com Rui Patrício e Paulo Saragoça da Matta defendeu o Benfica no caso e-toupeira, está de saída da sociedade de advogados PLMJ. É a sétima baixa de peso nos últimos nove meses.

João Medeiros (na foto), um dos mais conhecidos especialistas em Direito Penal do País, vai deixar a sociedade de advogados PLMJ, segundo um comunicado da própria firma. O penalista é dado como reforço da Vieira da Almeida e Associados (VdA), situação que este escritório, contactado pelo Negócios, não confirma.





João Medeiros era sócio coordenador da área de Criminal, Contraordenacional e Compliance da PLMJ. Tem mais de 25 anos de experiência e é um dos mais reputados advogados de direito penal em Portugal. Distinguiu-se nos últimos anos em matérias de criminalidade económico-financeira. Um dos casos a que mais recentemente esteve ligado envolveu a defesa do Benfica no processo e-toupeira, em conjunto com Paulo Saragoça da Matta e Rui Patrício.