Pensionistas recebem aumento extraordinário este mês    

Os pensionistas que auferem de um valor igual ou inferior a 643,35 euros vão receber este mês um aumento extraordinário de seis ou dez euros, conforme foi estipulado pelo Governo.

O valor referente ao aumento em causa será de seis euros para os reformados que viram a sua pensão ser actualizada entre 2011 e 2015 e de dez euros para os restantes.

Segundo a página da Segurança Social, em Julho, as pensões foram pagas no dia 09.

Questionado pela Lusa sobre a data para o próximo pagamento, já com valor extraordinário incluído, o Ministério do Trabalho disse que os efeitos da medida "têm lugar a partir de 01 de agosto de 2018", acrescentando que não será avançada "qualquer data específica".

Em 15 de Junho, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma do Governo que regulamenta a actualização extraordinária das pensões, prevista no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

Este aumento extraordinário abrange as pensões de invalidez, velhice e sobrevivência atribuídas pela Segurança Social e as pensões de aposentação, reforma e sobrevivência do regime de protecção social convergente atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações (CGA).

No total, esta medida, destinada aos pensionistas com pensões de valor igual ou inferior a 1,5 vezes o Indexante de Apoios Sociais (IAS), terá um impacto anualizado de 82 milhões de euros, sendo que neste ano será de cerca de 35 milhões de euros.