O Bloco de Esquerda anunciou que chegou a acordo com o Governo para acabar até Outubro de 2019 com o corte do factor de sustentabilidade, mas apenas para as pessoas que venham a reformar-se antecipadamente quando aos 60 anos já tenham completado 40 anos de carreira contributiva.





Ao Negócios, o deputado José Soeiro explicou em detalhe as alterações, mas não garantiu o fim dos cortes para todos os outros pensionistas que actualmente se podem reformar antecipadamente. Nem que as regras de acesso à reforma antecipada se mantenham.



"A única coisa sobre a qual chegámos a acordo foi avançar com a segunda e terceira fase do regime de reformas antecipadas nesta legislatura", ou seja, até Outubro de 2019, "o que implica o fim do factor de sustentabilidade e uma redução personalizada da idade da reforma", explica o deputado do Bloco de Esquerda.



"Relativamente às reformas antecipadas que não estão neste regime não há decisão", o que significa que não está garantido o fim do factor de sustentabilidade em todos os casos.



O que está fechado?

De acordo com José Soeiro, nos termos do acordo alcançado com o Governo, ao lei do orçamento do Estado autorizará o Governo a aprovar um decreto-lei que garanta que o factor de sustentabilidade (que agora implica um corte de 14,5% que sobe todos os anos) seja eliminado em Janeiro para as novas pensões antecipadas de pessoas com 63 anos ou mais e que, aos 60 anos de idade, tenham ou tivessem já "pelo menos" 40 de descontos, em linha com o que esclareceu o PCP.





A novidade, segundo o Bloco de Esquerda, é que o factor de sustentabilidade é eliminado já em Outubro de 2019 (e não apenas em 2020) para todas as futuras pensões antecipadas de quem, aos 60 anos de idade, tenha 40 anos de descontos.