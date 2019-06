Pensões da CGA: Governo vai eliminar corte a quem aos 60 anos tem 40 ou mais de serviço

A medida estava prevista na lei do orçamento do Estado e, segundo o Governo, será discutida na reunião de amanhã de Conselho de Ministros.

O Governo garante que vai levar amanhã a Conselho de Ministros a proposta que altera o regime de reformas antecipadas na CGA, que permite que os funcionários públicos que completam 40 anos de serviço (ou mais) no ano em que tenham 60 de idade se possam reformar sem o fator de sustentabilidade.





A lei do orçamento do Estado prevê que o diploma seja "apresentado" até ao final do primeiro semestre. Em resposta às questões do Negócios, fonte oficial refere que o Ministério da Segurança Social (MTSSS) levará amanhã uma proposta de regulamentação a Conselho de Ministros, para discussão, embora não garanta que seja aprovada no mesmo dia.