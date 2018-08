Pensões: Governo dá em Outubro pequeno passo para fim dos cortes

António Costa tinha prometido novidades para Outubro e a proposta que chegou aos parceiros sociais confirma que o Governo dará um passo intermédio na eliminação dos cortes das pensões antecipadas.





A lei em vigor já prevê o fim das penalizações para quem tenha 48 anos de carreira, ou 46 anos, desde que, neste último caso, tenha começado a trabalhar aos 14 anos.





Ora, o que agora o Governo propõe, para entrar em vigor em Outubro, é que quem tenha 46 anos de carreira possa reformar-se sem penalização se tiver começado a trabalhar aos 16 anos ou menos (em vez dos actuais 14), uma ideia que o Executivo defende há meses, tal como o Negócios tem vindo a explicar.





"Chegou agora o tempo de dar mais um passo na valorização dos trabalhadores que iniciaram a sua carreira em idade muito jovem". Nesse sentido, "alarga-se o âmbito pessoal desta medida aos trabalhadores com 60 anos de idade e 46 anos de carreira que tenham iniciado a sua carreira contributiva aos 16 anos de idade ou inferior", lê-se no diploma que chegou aos parceiros sociais.

Sendo relevante para todos os que sejam abrangidos pelo alargamento da regra, quer na CGA quer na Segurança Social, este passo fica aquém do que têm pedido os parceiros que no Parlamento garantem a aprovação do orçamento do Estado. Mas o debate ainda pode voltar a marcar as discussões sobre a elaboração da lei do próximo ano.