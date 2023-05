Perdas reais nas remunerações afetam mais de um terço dos trabalhadores

Os setores com perdas reais nas remunerações concentram mais de um terço dos trabalhadores. Ao certo, 37%, de acordo com os cálculos do Negócios com base nos dados do INE.

Perdas reais nas remunerações afetam mais de um terço dos trabalhadores









