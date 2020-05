PEV: Governo disponível para suspender pagamento por conta este ano

Em cima da mesa está a criação de um fundo de tesouraria para micro e pequenas empresas, que visa "assegurar o pagamento de salários, de rendas e de outros custos fixos", explicou o deputado do PEV. Este fundo de tesouraria deverá ter um período de carência de cerca de dois anos e com uma taxa de juro zero, acrescentou.



Além disso, o Governo mostrou abertura para a suspensão do pagamento por conta de IRC. "É absolutamente necessário suspender pelo menos este ano esse pagamento por conta", defendeu José Luís Ferreira.



Por isso, o deputado mostrou-se agradado com a reunião e recetividade do Governo, mas salvaguardou que "não foi assumido aqui nenhum compromisso", apenas abertura para ponderar.