PGR: Há 120 milhões de euros arrestados nos processos do Universo Espírito Santo

A Procuradoria Geral da República fez um balanço das atividades realizadas no âmbito do Universo Espírito Santo. Entre buscas e arrestos, as autoridades revelam que fizeram o arresto de 477 imóveis e 120 milhões de euros.