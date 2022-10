PIB britânico cai 0,3% em agosto arrastado pela indústria transformadora

O produto interno bruto (PIB) do Reino Unido caiu 0,3% em agosto passado, por oposição ao crescimento de 0,1% em julho, arrastado pelo setor industrial, informou esta quarta-feira o gabinete de estatísticas britânico.A agência afirmou que o setor transformador, que caiu 1,6% no mês em análise, foi o principal fator para o declínio global de 1,8% da produção, que já tinha descido 1,1% em julho, sendo o que mais pesa na contração.A área dos serviços caiu 0,1% em agosto, depois de um aumento de 0,3% em julho, especialmente na saúde e nos setores social e no artístico, de entretenimento e lazer, que diminuíram 1,3% e 5%, respetivamente.A construção cresceu 0,4% em agosto, contra 0,1% no mês anterior, devido à nova construção, indicou.