A economia portuguesa desiludiu no segundo trimestre face às expectativas , apesar de ter acelerado face aos primeiros meses do ano. O Instituto Nacional de Estatístisca (INE) confirmou esta sexta-feira, dia 31 de Agosto, que o PIB cresceu 2,3%, em termos homólogos, e 0,5%, em cadeia. O principal contributo para esta aceleração foi dado pela procura interna, dentro da qual se destaca o consumo privado. O investimento deu um menor contributo.Esta aceleração é explicada pela procura interna uma vez que a outra componente, a procura externa líquida (as exportações descontadas das importações), deu um contributo ainda mais negativo do que no primeiro trimestre (de -0,6 pontos percentuais passou para -0,7 pontos percentuais). Este desempenho deve-se a uma tendência que se agravou no segundo trimestre: as exportações estão a crescer a um ritmo inferior ao das importações.(Notícia em actualização)