PIB da Zona Euro cresce ao ritmo mais baixo desde 2014

Bloomberg

O PIB da Zona Euro cresceu 1,7% no terceiro trimestre, de acordo com a estimativa rápida do Eurostat publicada esta terça-feira, 30 de Outubro. Este desempenho representa uma travagem face ao primeiro semestre em que a economia europeia cresceu 2,3%.Este é o crescimento homólogo num trimestre mais baixo desde o quarto trimestre de 2014. Esta travagem da economia europeia já tem vindo a ser antecipada pela maior parte das instituições internacionais que reviram em baixa o PIB da Zona Euro para este ano.Foi esse o caso do Fundo Monetário Internacional (FMI), que fala numa expansão "mais frágil" . E também da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) que já reviu em baixa o PIB da Zona Euro por duas vezes este ano No conjunto dos 28 Estados-membros, o crescimento de Julho a Setembro foi de 1,9%, o mais baixo desde o terceiro trimestre de 2014.Em cadeia, ou seja, do segundo para o terceiro trimestre, a Zona Euro cresceu 0,2% e a União Europeia subiu 0,3%. Ambos desaceleraram face aos crescimentos em cadeia de 0,4% e 0,5%, respectivamente, no segundo trimestre.As estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg apontavam para um crescimento da Zona Euro de 1,8%, desacelerando face aos 2,1% do segundo trimestre e aos 2,5% do primeiro trimestre.Neste momento ainda não é possível fazer uma comparação entre países nem é possível descortinar que componentes da economia deram um contributo menos positivo ou negativo que justifique esta desaceleração da Zona Euro.No caso de Portugal, a estimativa rápida para o PIB do terceiro trimestre será divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) a 14 de Novembro. O ISEG prevê que a economia portuguesa cresça 2,3% nesse período. A meta do Governo para o crescimento anual é de 2,3%.(Notícia actualizada pela última vez às 10h20)