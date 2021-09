PIB do Reino Unido cresce 0,1% em julho face a junho

Leia Também Portugal mais atrasado a recuperar PIB pré-covid

O Produto Interno Bruto (PIB) britânico cresceu 0,1% em julho face a junho, mas está 2,1% abaixo do nível de fevereiro de 2020, anterior à pandemia, disse hoje o Office for National Statistics (ONS).Este é o sexto mês consecutivo de crescimento do PIB, embora os analistas tivessem previsto um crescimento superior, de 0,5% em julho.Segundo o ONS, o setor dos serviços, considerado o pilar económico do país, permaneceu inalterado em julho e está 2,1% abaixo do nível anterior à crise pandémica, enquanto a indústria transformadora cresceu 1,2% em julho e a construção recuou 1,6%.O setor do entretenimento cresceu 9,0% à medida que as restrições impostas pelo Governo para conter a pandemia foram levantadas.Em 19 de julho, o Governo levantou as últimas restrições em Inglaterra, passando o uso de máscara ou a manutenção de distanciamento social a ser opcional.O Governo decidiu manter o programa de manutenção do emprego até ao final de setembro, ajudando assim no pagamento de uma grande parte dos salários dos trabalhadores afetados pela pandemia.O Banco de Inglaterra estimou recentemente que o PIB crescerá 7,25% em 2021, contra uma taxa de 5% anteriormente estimada.