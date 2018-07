PIB francês avança abaixo das expectativas

A economia francesa acelerou no segundo trimestre, mas apenas ligeiramente: 0,2%, que compara em baixa com o consenso de 0,3% apontado pelos economistas.

As estimativas para o PIB francês começavam nos 0,2% mas ascendiam até aos 0,6%.

Olhando mais detalhadamente para os vários vectores da economia, registou-se um aumento de 1,5% na despesa do Governo durante o segundo trimestre, em termos homólogos. Os cidadãos acompanham a tendência: o consumo, apesar de ter decrescido comparativamente ao trimestre anterior, aumentou 0,7% em termos homólogos.

Ao nível das trocas comerciais, tanto as importações como as exportações viram subidas, mas os bens a dar entrada no país conseguiram superar aqueles que viajaram em sentido contrário. As exportações aumentaram 3,5% comparativamente ao mesmo trimestre do ano anterior e as importações aceleraram 3,7% no mesmo período.