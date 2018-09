O piloto português Sérgio Leitão morreu na sequência de um despiste durante a tarde deste domingo, no autódromo do Estoril, em Cascais.Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros de Alcabideche, o alerta foi dado por volta das 14h40, minutos depois de o piloto de motos se ter despistado numa curva durante a prova do campeonato Nacional de Velocidade.Sérgio Leitão ainda foi transportado para o Hospital de Cascais pelos Bombeiros de Alcabideche, mas acabou por não resistir aos ferimentos.O Motor Clube do Estoril, juntamente com a Direção da Federação de Motociclismo de Portugal, já comentaram publicamente o sucedido