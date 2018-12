PJ faz buscas nas Finanças, Ministério da Defesa e Cruz Vermelha por suspeitas de corrupção na IGF

A Polícia Judiciária, em conjunto com magistrados do Ministério Público, realizou esta terça-feira, 11 de Dezembro, várias buscas, de acordo com o Correio da Manhã. Os alvos são a sede da IGF, em Lisboa, o Ministério da Defesa e também a Cruz Vermelha Portuguesa.

As suspeitas de venda de informações confidenciais para o exterior, por parte de inspectores das Finanças, já deram origem a duas constituições de arguidos, e abriram uma guerra de denúncias dentro da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), por uma série de crimes que visam vários altos responsáveis - sendo o próprio inspetor-geral, Vítor Braz, o principal suspeito.