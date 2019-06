PJ deteve português com ligações ao Daesh e radicado no Reino Unido

A unidade anti-terrorismo da Polícia Judiciária (PJ) apanhou um português com ligações ao auto-proclamado Estado Islâmico. A operação policial teve lugar no Reino Unido, onde o português estava radicado. A operação, em território nacional, foi feita pela Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo (UNCT) da PJ, no âmbito da investigação titulada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).





A informação foi avançada pela PJ e pela PGR em comunicado conjunto, referindo que "em sede de investigação criminal que versa sobre crimes de terrorismo, nomeadamente no que concerne à participação de cidadãos nacionais nas fileiras do estado islâmico, foi desenvolvida uma ação policial para efetuar a detenção de indivíduo suspeito de ter prestado apoio a combatentes daquela organização terrorista".