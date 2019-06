A Polícia Judiciária (PJ) do Porto fez buscas em 18 câmaras municipais no Norte e Centro do País. A notícia, já confirmada pelas autoridades, foi avançada, esta quarta-feira, 12 de junho, pelo Correio da Manhã. Uma das autarquias em causa é a de Barcelos, que volta a ser alvo de buscas, numa altura em que o presidente deste município está em prisão domiciliária.





Entretanto, a PJ já confirmou, em comunicado divulgado no seu site oficial, a realização de buscas, no âmbito da operação que apelidou de Rota Final. Há suspeitas de corrupção e tráfico de influências, entre outros crimes.



"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte com o apoio de vários Departamentos de Investigação Criminal e da Diretoria do Centro, em investigação a suspeita de práticas de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio, prevaricação e abuso de poder, no âmbito de inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP de Coimbra, realizou no dia de hoje uma operação policial de buscas domiciliárias e não domiciliárias, em autarquias, entidades públicas e empresas, relacionadas com a existência de um esquema fraudulento da viciação de procedimentos de contratação pública, com vista a favorecer pessoas singulares e coletivas", pode ler-se no comunicado da PJ.



O esquema, descreve a PJ, terá envolvido uma empresa de transporte público, cuja identidade se desconhece. "Mediante atuação concertada de quadros dirigentes de empresa de transporte público, de grande implementação em território nacional com intervenção de ex-autarcas a título de consultores, beneficiando dos conhecimentos destes, terão sido influenciadas decisões a nível autárquico com favorecimento na celebração de contratos públicos de prestação de serviços de transporte, excluindo-se das regras de concorrência, atribuição de compensação financeira indevida e prejuízo para o erário público. Também no recrutamento de funcionários se terão verificado situações de favorecimento", indica o comunicado.



São 18 as câmaras que foram alvo de buscas: Águeda, Almeida, Armamar, Belmonte, Barcelos, Braga, Cinfães, Fundão, Guarda, Lamego, Moimenta da Beira, Oleiros, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Sertã, Soure, Pinhel e Tarouca.



Foram feitas 50 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que envolveram 200 elementos da PJ, entre inspetores, peritos informáticos, peritos financieros e contabilísticos.



A investigação irá agora determinar quais as condutas criminosas em causa, o "seu alcance e respetivos agentes", conclui a PJ.

Em causa estão investigações relacionadas com práticas fraudulentas nos procedimentos de contratação pública. As autoridades, que suspeitam do desvio de milhões de euros, apreenderam centenas de documentos, não estando previstas detenções.