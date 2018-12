PJ faz buscas e novas detenções no caso Tancos

José Neves

A Polícia Judiciária está a realizar mais detenções no caso do furto de material militar, em Tancos. Dezenas de inspectores de várias unidades da PJ estão, desde as primeiras horas da manhã de segunda-feira, 17 de Dezembro, a fazer buscas e a deter os principais suspeitos da autoria material do furto.

De acordo com informações recolhidas pela revista Sábado entre os novos detidos está um militar, suspeito de transmitir informação aos autores, e um indivíduo já referenciado como um dos autores do desaparecimento de pistolas "Glock" da PSP. A PJ confirmou que se realizaram oito detenções.

"Na operação participaram 3 magistrados do Ministério Público e oitenta e cinco investigadores. Em causa estão factos susceptíveis de integrarem crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes", indica um comunicado.

A operação da Judiciária está no terreno desde as primeiras horas da manhã e pretende, com estas detenções, fechar o circuito à volta de Tancos, salienta a Sábado.