PJ realizou buscas na AICEP no Porto

A Polícia Judiciária realizou buscas na delegação da AICEP no Porto, na terça-feira, relacionadas com um alegado esquema de corrupção para obtenção de subsídios atribuídos pela agência, avança a RTP.





Concretamente, estão em causa suspeitas de fraude na obtenção de subsídios atribuídos a duas empresas de gesso laminado da Marinha Grande e de Sines, onde a Polícia Judiciária também já esteve.





O canal público acrescenta que os crimes em causa são corrupção, falsificação de documento e fraude na obtenção de subsídio, com um desvio de quatro milhões que terá sido evitado por esta operação da PJ.



Em comunicado, a AICEP já confirmou as buscas, informando que "estiveram nas instalações do Porto as autoridades competentes, no âmbito de uma investigação sobre um processo específico de concessão de incentivos, em que a AICEP interveio como organismo intermédio".

"A AICEP está a colaborar com as autoridades no sentido de fornecer todos os elementos pretendidos para o esclarecimento da verdade", acrescenta este organismo. "A AICEP está também a analisar internamente a situação".